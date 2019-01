EU saldrá de Siria si Turquía garantiza seguridad de kurdos

Jerusalén,.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó hoy que la retirada de las tropas de su país de Siria está condicionada a la derrota del Estado Islámico (EI) y a que Turquía garantice la seguridad de las milicias kurdas respaldadas por Washington.

Previo a una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Bolton declaró a la prensa que no hay un calendario establecido para el repliegue de los cerca de dos mil soldados estadunidenses de Siria, pero insistió en que no es un compromiso ilimitado.

Agregó que Estados Unidos no está interesado en mantener una presencia militar a largo plazo en Siria, indicó el diario local Haaretz.

"El calendario se deriva de las decisiones de política que necesitamos implementar", dijo Bolton en el marco de su gira por Israel, donde poco antes recorrió la Ciudad Vieja en Jerusalén, incluidos los túneles del Muro de las Lamentaciones.

"No creemos que los turcos deban emprender una acción militar que, como mínimo, no esté totalmente coordinada y aceptada por Estados Unidos, para que no pongan en peligro a nuestras tropas, ni a las fuerzas de oposición sirias, que han luchado con nosotros", indicó.

El pasado 19 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó la victoria sobre el EI en Siria y anunció el retiro de sus tropas de ese país, al destacar que la lucha contra ese grupo terrorista fue la única razón de la presencia militar estadunidense en suelo sirio.

Netanyahu se reunirá más tarde con Bolton para discutir los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos e Israel para evitar que Irán establezca su presencia en Siria.

Durante la reunión semanal del gabinete, Netanyahu precisó que la reunión sería un seguimiento de la decisión de Trump de retirar a las tropas estadunidenses de Siria, y su reciente conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La visita de Bolton a la zona ocupada en compañía de representantes oficiales de Israel provocó el enfado de las autoridades palestinas, entre ellos del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, quien denunció que el recorrido viola "el derecho internacional" y sólo conducirá a la anarquía.

Bolton también visitará Turquía para discutir la coordinación de la retirada de las tropas estadunidenses de Siria, mientras con ese mismo objetivo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará esta semana una gira por ocho países de Medio Oriente.