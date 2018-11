EU: Reportan tirador en hospital

La Policía del Condado de Montgomery, en Maryland, Estados Unidos, atendió el reporte de un tirador activo en un hospital militar.



"La Policía ha sido llamada para asistir ante el reporte de un posible tirador activo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed", informaron las autoridades en Twitter.



El hospital se encuentra cerca de Washington D. C. Un legislador federal, Dutch Ruppersberger, informó en Twitter que se encontraba en la zona.



"Estoy actualmente en el Centro Médico Walterr Reed en Bethesda, donde hemos sido informados sobre un tirador activo. Me encuentro a salvo en una sala de conferencias con 40 personas", publicó el legislador.



I am currently at Walter Reed Medical in Bethesda where we've been told there is an active shooter. I am currently safe in a conference room w/ approx 40 others.

— Dutch Ruppersberger (@Call_Me_Dutch) 27 de noviembre de 2018