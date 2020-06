EU registra sorprendente baja de 1.4% en desempleo anualizado en mayo

En contra de los mismos pronósticos del gobierno federal, en Estados Unidos se registró una sorprendente reducción de 1.4% en la tasa anualizada de desempleo correspondiente al pasado mes de mayo respecto a las estadísticas del mes anterior.

El Departamento del Trabajo informó que durante el quinto mes de este 2020 la tasa anualizada de desempleo fue de 13.3%, frente a la cifra del 14.7% que se había registrado el pasado mes de abril, como consecuencia de los efectos negativos económicos por la pandemia.

El gobierno del presidente Donald Trump, explicó que la reducción en la tasa anualizada de desempleo entre el mes de abril y el de mayo, fue porque en este último y por encima de los efectos negativos en materia laboral del coronavirus, se contrataron a 2.5 millones de trabajadores.

Por el cierre de negocios y empresas de todo tamaño como medida preventiva para contener el contagio del covid-19, la pérdida de empleos no ha podido contenerse, razón por la que el mismo Departamento del Trabajo pronosticó que para mayo la tasa de desempleo sería de 20%.

"Realmente un grandioso reporte laboral. Grandioso avance, Presidente Trump (bromeando pero cierto)", escribió el mandatario estadunidense en su cuenta personal de Twitter, al conocer las estadísticas del desempleo que dio a conocer su gobierno.

La pandemia dejó a 43 millones sin empleoDe acuerdo con los registros del Departamento del Trabajo, por los efectos negativos del coronavirus en materia económica, en las últimas 11 semanas se han perdido unos 43 millones de plazas de trabajo, sumando los 1.9 millones de empleos desaparecidos la semana pasada.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!

"Estos números son increíbles", escribió Trump en letras mayúsculas en su segundo mensaje de Twitter, sin mencionar que si se restan los 2.5 millones de personas reincorporadas a los 43 millones que han perdido su trabajo, el resultado da más 40 millones desempleados.

En paralelo, el Departamento del Trabajo reveló que, durante el pasado mes de mayo, 30 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo para recibir subsidios monetarios para cubrir sus necesidades básicas; alimentos y vivienda

It is a stunner by any stretch of the imagination! @CNBC