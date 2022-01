EU pedirá a extranjeros esquema de vacunación completo

"A partir del 22 de enero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional exigirá que las personas no estadounidenses que entren en Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres o terminales de ferry a lo largo de nuestras fronteras del Norte y del Sur estén totalmente vacunadas contra el Covid-19 y estén preparadas para mostrar la prueba de vacunación relacionada", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado difundido este jueves. "Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la administración" del presidente Joe Biden de "proteger la salud pública y, al mismo tiempo, facilitar de forma segura el comercio y los viajes transfronterizos que son fundamentales para nuestra economía", añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este jueves que a partir del 22 de enero, todos los no estadounidenses que deseen ingresar al país a través de los puertos de entrada terrestres y terminales de ferry en las fronteras con México y Canadá deberán contar con su esquema completo de vacunación.

Las nuevas restricciones "se aplicarán a las personas no estadounidenses que viajen por motivos esenciales y no esenciales". Hasta ahora, sólo se aplicaba a quienes viajaran por razones no esenciales, como turismo. Las únicas excepciones a las nuevas medidas serán ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y nacionales de Estados Unidos.

En octubre se anunció que los viajes en las fronteras sur y norte de Estados Unidos comenzarían a regularizarse, ante el avance de la vacunación, y que ésta sería un factor clave para permitir el ingreso a suelo estadounidense. El proceso ha sido gradual.

El comunicado señala que los no estadounidenses que viajen a Estados Unidos vía terrestre deberán:

-Atestiguar verbalmente su estado de vacunación contra el Covid-19.

-Presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 aprobada por los CDC, como se indica en el sitio web de los CDC. Se avalan tanto las vacunas autorizadas en Estados Unidos: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, como las que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de las mencionadas, incluyen AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm y Sinovac.

-Presentar un documento válido como pasaporte o la tarjeta del Programa de Viajeros de Confianza

-No se requiere una prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos a través de un puerto de entrada terrestre o terminal de ferry.

-Los viajeros que lleguen a Estados Unidos vía aérea sí deben, desde diciembre pasado, presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada con no más de 24 horas de anticipación al vuelo, independientemente de su estatus de vacunación.