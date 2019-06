EU no tiene pruebas contra Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Funcionarios del Gobierno de Honduras aseguraron este viernes que documentos judiciales estadounidenses no muestran ninguna prueba criminal contra el Presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de que indican que el Mandatario fue investigado por la agencia antidrogas estadounidense.



Los funcionarios informaron a través de un comunicado que líderes del narcotráfico molestos por haber sido perseguidos y extraditados por Hernández lo acusaron falsamente a él y sus colaboradores en 2015 frente al Gobierno estadounidense.



Fue entonces cuando, el Departamento de Justicia de EU se vio entonces obligado a investigar esas acusaciones, pero no encontró evidencia contra Hernández, afirmaron los hondureños.



Según el comunicado, la investigación de julio 2015 no contiene ningún antecedente de vinculación del Presidente Hernández o sus funcionarios con el narcotráfico.



Ni la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ni fiscales estadounidenses han comentado sobre la investigación.



Los nuevos documentos judiciales hechos públicos este martes ante una corte de Nueva York son parte de las acciones preliminares en el juicio al hermano del presidente, Juan Antonio "Tony" Hernández, arrestado en 2018 en Miami y acusado de organizar durante años la importación de toneladas de cocaína al país.



Se prevé que el juicio de Tony Hernández inicie en septiembre.



Los documentos estadounidenses muestran que el Presidente Hernández forma parte de un grupo de individuos investigados por la DEA desde 2013 por participar en el tráfico de narcóticos a gran escala y actividades de lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos.



Hernández fue elegido Presidente de Honduras a fines de 2013.