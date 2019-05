EU: México es incapaz de frenar a migrantes

Washington DC, Estados Unidos.

El Gobierno de México exacerba los flujos migratorios desde Centroamérica dado que es incapaz de frenarlos o simplemente no tiene la voluntad de hacerlo, señaló la Casa Blanca en una carta al Capitolio solicitando fondos de emergencia para hacer frente al fenómeno.



Al solicitar más de 4 mil 500 millones de dólares para atender la llegada de decenas de miles de familias y menores no acompañados desde Centroamérica, la Administración de Donald Trump también aseguró que la situación es más urgente dada la velocidad con la que los migrantes transitan por México.



"Estos flujos incrementados son exacerbados por la incapacidad o falta de voluntad de México para frenar la migración ilegal en su frontera sur (con Guatemala y Belice)", dijo Russell Vought, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en su carta al Capitolio.



"Además, la velocidad con la cual los migrantes ilegales transitan a través de México para llegar a EU continúa retando los esfuerzos estadounidenses para mantener el ritmo con el abrumador número de migrantes que llega a la frontera sur", aseguró el funcionario.

En su solicitud de emergencia que deberá ser analizada por el Capitolio, la Casa Blanca destina la mayor parte del dinero -3 mil 300 millones de dólares- a la custodia y transporte de migrantes llegados a la frontera; la solicitud no prevé ningún tipo de ayuda binacional a México para labores de contención.



Apenas a inicios de marzo, el actual Secretario Interino de Seguridad Interna de EU, Kevin McAleenan, había ya acusado que las políticas migratorias de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador estaban contribuyendo a la llegada de grandes grupos migrantes a la frontera común.



En particular, McAleenan hizo referencia a un nuevo fenómeno de grandes grupos de migrantes que transitan en menos de una semana todo el territorio mexicano en particular desde Guatemala utilizando autobuses y abandonándolos en zonas remotas de la frontera con Estados Unidos.



"Números alarmantes de menores no acompañados y familias están atiborrando las estaciones de la Patrulla Fronteriza que nunca fueron diseñadas para fungir como refugios para largos periodos", aseguró Vought, en carta enviada a los líderes del Congreso tanto republicanos como demócratas.



Según los datos más recientes de la Administración Trump, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha aprehendido a más de 360 mil migrantes durante el actual año fiscal 2019, lo que significa un incremento de 187 mil respecto para el mismo periodo del año fiscal 2018.



A finales de marzo, la Secretaria de Gobernación en México, Olga Sánchez Cordero, anunció el incremento de medidas de contención migratoria en el Istmo de Tehuantepec luego de un encuentro en Miami con Kirstjen Nielsen, quien fungía entonces como Secretaria de Seguridad Interna de EU.