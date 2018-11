EU exonera a agente de la Patrulla Fronteriza que mató a mexicano

Phoenix, Estados Unidos.

Lonnie Swartz fue hallado inocente del cargo de homicidio del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez en 2012.



El jurado no pudo llegar a un veredicto en el cargo de asesinato voluntario, por lo que deja abierta la posibilidad para un tercer juicio en contra del agente, en el primer proceso contra Swartz el tribunal no logró llegar a un consenso sobre el cargo de homicidio.



La fecha establecida por el juez del caso, Raner Collins, para dirimir esta situación es el 11 de diciembre en una audiencia en la corte federal en Tucson.



Tras cuatro días de deliberaciones se alcanzó un veredicto, después de que el pasado viernes concluyera el segundo juicio en contra Swartz.



Esta mañana, el juez Collins pidió a los miembros del jurado seguir deliberando después que le notificaran que no podían llegar a una decisión unánime sobre los cargos.



De acuerdo con el testimonio presentado ante la corte, el agente Swartz hizo 16 disparos en menos de 34 segundos a través del muro fronterizo, en octubre del 2012, y dio muerte por la espalda a Elena Rodríguez, quien se encontraba en territorio mexicano.