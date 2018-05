EU y China acuerdan evitar guerra comercial

"La negociación económica y comercial entre China y EU ha llegado a acuerdos en algunas cosas", pero "ambas partes se han dado cuenta de que en algunos asuntos todavía existen grandes diferencias. Se necesita seguir trabajando para conseguir más progresos", publicó el medio.



Ambos países decidieron establecer este sistema en el segundo día de negociaciones entre la delegación estadounidense que aterrizó el miércoles en Beijing, liderada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y las autoridades chinas, encabezadas por el Viceprimer Ministro, Liu He.



El objetivo de EU era trasladar a China una serie de quejas en materia comercial, entre las que destacan su propósito de equilibrar la balanza de pagos o la solicitud de una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual.



Antes de que comenzaran las negociaciones, Washington presentó a Beijing un borrador de discusión con ocho puntos con sus peticiones principales, entre las que destaca un compromiso común para reducir el abultado déficit comercial de EU en 100 mil millones de dólares en 2018 y otros 100 mil en 2019.

Washington también solicitó al Gobierno chino que proteja los derechos de propiedad intelectual, que deje de subvencionar las tecnologías avanzadas y reduzca los aranceles a la importación de "productos de sectores no críticos" a niveles que no superen las tarifas que aplica EU, entre otras peticiones.



Fuentes cercanas a la negociación dijeron que las autoridades chinas consideraron "injusta" la propuesta estadounidense, mientras que las autoridades de EU no quisieron hacer comentarios sobre el documento.



En el marco de las conversaciones, China planteó también las sanciones impuestas por EU a la tecnológica ZTE, informó Xinhua, y la delegación norteamericana se comprometió a trasladar la preocupación del país al Presidente estadounidense Donald Trump.