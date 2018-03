EU analiza pedir historial de redes sociales para dar visas

Washington DC, Estados Unidos.

Es una vasta expansión de las medidas del gobierno de Donald Trump para examinar los historiales de potenciales inmigrantes y visitantes.

En documentos que serán publicados mañana en el Federal Register -el diario oficial del gobierno- el departamento dice que quiere comentarios públicos sobre los requerimientos, que afectarán a casi 15 millones de extranjeros que solicitan visas para entrar a Estados Unidos.



Previamente, los historiales de redes sociales, direcciones de correo electrónico y teléfonos eran solicitados solamente a personas identificadas para escrutinios más detallados. Eso representa unas 65 mil personas anualmente.



Las nuevas reglas se aplicarían a todos los solicitantes de visas. El departamento estima que eso afectaría a 710 mil solicitantes de visas de inmigrantes y 14 millones de solicitantes de visas de no inmigrantes, incluyendo aquellos que quieren viajar a Estados Unidos por razones de negocios o educación.



Los documentos fueron colocados en el portal del Federal Register hoy, pero el periodo de 60 días para comentarios no comienza hasta que se publique la edición del viernes.



Si los requerimientos son aprobados por la Oficina de Administración y Presupuesto, las solicitudes para todos los tipos de visa listarían un número de plataformas de redes sociales y requerirían que el solicitante proporcione cualquier nombre de cuenta que haya tenido en ellos en los últimos cinco años.



Daría además al solicitante la opción de ofrecer voluntariamente información sobre redes sociales no listadas.



Además de sus historiales en redes, los solicitantes deberán ofrecer sus números telefónicos y direcciones de correo electrónico en los últimos cinco años, status de viaje internacional y deportación, además de si algún familiar ha estado involucrado en actividades terroristas.



Solamente los solicitantes de ciertos tipos de visas diplomáticas y oficiales podrán estar exentos.