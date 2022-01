Eterno ´Iceman´ y Morrison

En 1983 el histrión recibió su gran oportunidad en Brodway, con la puesta en escena de "Slab boys" donde compartió créditos con los desconocidos en ese momento Sean Penn y Kevin Bacon.

Un año después el talento y el trabajo de Kilmer rindió frutos para brincar a la pantalla grande. A sus manos llegó el protagónico en la cinta "Top Secret".

"Top Gun"

Luego de su primera experiencia en "Top Secret", Val Kilmer se propuso seguir adelante y consiguió avanzar al estrellato, eso fue lo que significó tener el papel de "Iceman" en la película "Top Gun" (1986), antagónico de Tom Cruise.

Una anécdota que ha contado Kilmer en varias entrevistas, es que el papel de "Iceman" llegó luego de que rechazara hacer "Blue Velvet" de David Lynch. Asimismo, Kilmer reconoció que no quería hacer "Top Gun", pero ya estaba firmado el contrato.

"Al principio no quería hacer "Top Gun", el guión me pareció tonto y no me gustaba el belicismo, pero estaba bajo contrato con el estudio, así que no tuve opción", comentó el histrión en su documental titulado "Val" (2021).

Así la industria cinematográfica ya tenía en el radar al nuevo y talentoso actor. Aun con todo eso Val no alcanzó a llenar con buenos ojos distintos proyectos de cine y sólo se tuvo que conformar con "Willow" (1988).

Jim Morrison

A inicios de 1990, el director de cine, Oliver Stone tenía en mente hacer la película sobre la banda histórica de rock Doors, y buscaba a un actor para darle a vida al "Rey Lagarto", Jim Morrison.

Kilmer audicionó para el papel en "The Doors" y se ganó el rol protagónico.

"Grabe cintas con diálogos y cantando canciones de los Doors, impresioné a los productores y me dieron el papel".

La cinta se estrenó en 1991, la crítica en Estados Unidos vio con buenos ojos la actuación de Kilmer, considerándola una de las mejores en lo que iba de su carrera fílmica.

"Batman Forever", otra vez en el ojo de Hollywood

Luego de ser Jim Morrison, Kilmer tuvo poca proyección en la pantalla grande. Hasta 1993 su nombre apareció otra vez en las carteleras, pero ahora con poco éxito en "Tomb Stone".

Otras cintas

"Kill Me Again" (1989)

"La Isla del Dr. Moreau" (1996)

"El Santo" (1997)

"A primera vista" (1999)

"Pollock" (2000)

"Deja vu" (2006).

"Matar al irlandés" (2011)