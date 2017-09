‘Es urgente reapertura de Casa de Psiquiatría’

Reynosa, Tam.- De los 27 pacientes que atendía la Casa de Psiquiatría en Reynosa, al menos tres han perdido la vida al no recibir sus tratamientos médicos.

Amadeo De León, quien fungiera como director de esta clínica, calificó como urgente que se realice la reapertura de este centro, ya que, dijo, gracias a las redes sociales se ha enterado del fallecimiento de algunos de los pacientes y otros que se encuentran en condiciones deplorables y viviendo en la calle.

“Los que tenían algún familiar en la Casa de Psiquiatría se reintegraron con ellos, otros se fueron a Matamoros, pero como son familias de escasos recursos, como quiera se salen de casa, algunos vivían en la calle”.

Destacó que desde que fue cerrada la Casa de Psiquiatría, ha detectado a algunas personas que se encuentran en la calle y que están viendo afectada su salud al no continuar con los tratamientos.

“Han fallecido tres pacientes que teníamos, algunos de esos casos han salido en las redes sociales, y otros no están del todo bien porque no se les ha dado un seguimiento al tratamiento, tal fue el caso del joven que ayer intentó lanzarse del Puente Broncos y que afortunadamente no alcanzó a lograr su cometido”.

Indicó que la mayoría de estos pacientes que ahora se encuentran sin atención, sufren cuadros depresivos que se incrementan al no recibir tratamiento médico. Afirmó que la Casa de Psiquiatría debe funcionar nuevamente y para ello se requiere del apoyo de los tres órdenes de gobierno.

HAY NECESIDADES

>Amadeo De León comentó que la Casa de Psiquiatría funcionaba con cien mil pesos al mes, para cubrir las necesidades más apremiantes, ya que también se contaba con la colaboración de algunas instituciones altruistas, como el Banco de Alimentos, que mensualmente les surtía de comestibles.

>“El municipio ponía una parte y lo otro con las cuotas de recuperación. Se contrató una psicóloga y una doctora para que la atención fuera permanente”.