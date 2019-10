Estuve en llamada con Zelensky.- Pompeo

Washington DC, Estados Unidos.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó que estuvo presente en la llamada entre el Presidente Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y denunció que la solicitud de declaraciones a funcionarios de su Departamente por parte de la Cámara Baja.

"Yo estuve en la llamada telefónica", confirmó Pompeo en respuesta a la pregunta de un periodista durante su visita de tres días a Roma.



En una rueda de prensa en Roma junto al Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio, Pompeo atacó la solicitud de la Cámara.



"Nos oponemos a las demandas que violan profundamente los principios fundamentales de la separación de poderes", dijo Pompeo.



"Se contactaron directamente con los funcionarios del Departamento de Estado. Les dijeron que no contactaran a un asesor legal. Al menos eso es lo que nos han informado"



Pompeo dijo que la llamada estuvo relacionada con la política exterior de EU respecto a Ucrania, que incluía eliminar la amenaza que Rusia representa y ayudar a terminar el soborno y la corrupción del Gobierno de ese país.



Pompeo no comentó más de la llamada en la Casa Blanca.



Tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes advirtieron a Pompeo sobre posibles cargos criminales el martes después de que rechazó un plan de sus comités para recibir el testimonio de cinco funcionarios del Departamento de Estado a partir de hoy.



En la conversación del 25 de julio, Trump instó al Presidente ucraniano a ayudar a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.



La llamada es fundamental para una investigación de juicio político contra Trump que inició la Cámara de Representantes.



"Por supuesto cumpliremos con nuestro deber constitucional de cooperar, pero lo haremos de una manera que se ajuste a los valores fundamentales del sistema estadounidense", advirtió Pompeo.