Estudiantes riñen con paristas de Prepa 9, en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba se confrontan esta tarde ante la frustración de una nueva mesa de diálogo con las autoridades de la dirección del plantel, que se había convocado en redes sociales para instalar hoy una mesa de diálogo.



Entre gritos de "¡Queremos respuestas ya!", estudiantes de la Prepa 9 que se encuentran afuera del plantel demandan a sus compañeros que están dentro del mismo que se abran las instalaciones y se les permita ingresar para dialogar e intentar llegar a un acuerdo.

A través de redes sociales, desde el pasado día jueves comenzó a circular un volante en el que se invitaba a una mesa de diálogo con autoridades universitarias hoy a las 13:00 horas; de acuerdo con el volante, el propósito de la mesa de diálogo era llegar a acuerdos finales y acordar la entrega del plantel, el cual lleva tomado desde el pasado 12 de noviembre.

Al lugar llegó el secretario de Asuntos Estudiantiles de la ENP, Héctor Lecona, y la directora del plantel Gabriela Martínez Miranda, pero los jóvenes que se encuentran al interior del mismo no los dejaron pasar bajo el argumento de que no han firmado la carta de no represalias en los términos que demandan, esto quiere decir, que la UNAM retire las denuncias que interpuso en contra de quien resulte responsable por los daños que ha habido a la infraestructura y equipamiento del plantel durante la toma.

Lecona dio a conocer que se diseñará un plan para que los estudiantes tomen clases extra-muros de manera que no pierdan el año escolar.

Los estudiantes que demandan la reapertura del plantel, argumentan que en una votación que se llevó a cabo la semana pasada entre los integrantes de la comunidad, de 3 mil 571 personas que participaron en la asamblea, 2 mil 471 votaron por levantar el paro mientras que mil 6 votaron por continuarlo.

Los estudiantes que mantienen el paro argumentan que la lucha que se lleva a cabo es más importante que las clases que se están perdiendo y por lo mismo, se requiere que las autoridades universitarias den cumplimiento al pliego petitorio donde se demandan investigaciones en contra de profesores que cometieron abusos y hostigamiento sexual en contra de las alumnas, así como abusos e inclusive cobros contra los estudiantes.