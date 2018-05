Estudian grabaciones para identificar a los culpables de violación múltiple en Chile

Aislada para mantener su privacidad, con estrés postraumático y con lesiones físicas en diferentes partes del cuerpo se encuentra la chilena de 28 años que el pasado domingo fue violada en Santiago por un grupo de hombres vestidos de hinchas del equipo de fútbol Universidad de Chile.

La mujer ni siquiera ha podido prestar testimonio ante la Fiscalía, que en busca de los culpables estudia las cámaras de seguridad del metro, una gasolinera, edificios del sector y el municipio de Ñuñoa, donde se produjo el ataque. Se trata de un tipo de abuso que ha despertado la conmoción de los chilenos, porque se produce en un clima especialmente sensible a la violencia machista. En Chile causó un profundo impacto la sentencia de La Manada en España, al que recuerda este caso, y la sociedad todavía no se repone del asesinato de Ámbar, la pequeña de un año que murió el pasado sábado por las violaciones de la pareja de su tía. Debido a que la madre no podía cuidarla, la pareja había sido mandatada por la Justicia para ser su familia de acogida.

La violación múltiple que sufrió la mujer, cuyo marido es de nacionalidad argentina, según confirmó la Fiscalía, no es frecuente en Chile. Adicionalmente, cuando se producen los abusos, la mayoría de las víctimas no denuncia: "Se denuncian poco este tipo de hechos. Por la exposición y el temor que no se les crea", explica la fiscal Mitzi Henríquez, especialista en delitos sexuales, a cargo de la investigación. "Apenas entre un 25% y un 30% lo hace", agrega la investigadora, que espera esta semana interrogar a la víctima.

Las violaciones subieron en el último año en el país. De acuerdo con un estudio reciente de la unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de Fiscalía Nacional, las denuncias por abusos y violaciones aumentaron un 9% en 2017, llegando a los 22.540 casos. El delito de violación con robo tiene en Chile una pena que va desde los diez a los 15 años de prisión y siempre tiene que cumplirse presidio efectivo.

El ataque del domingo pasado se produjo alrededor de las nueve de la noche, en la salida del metro Ñuble, en las cercanías del Estadio Nacional, donde se había celebrado el partido de fútbol entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción. Las imágenes estudiadas por el Ministerio Público muestran muchos hinchas vestido de azul —el color de la Universidad de Chile—, por lo que todavía no se ha podido determinar con exactitud la cantidad de abusadores que la atacaron.

De acuerdo con los primeros relatos de la víctima y su esposo, sin embargo, cinco hombres la habrían acorralado y tres de ellos, armados, la llevaron a la fuerza a un parque oscuro donde le robaron su móvil y la violaron. Debido a que la mujer se resistió, la hirieron en diferentes partes del cuerpo. El Servicio Médico Legal (SML) constató diferentes tipos de lesiones y no solo las atribuidas a la agresión sexual.

La mujer fue encontrada en estado de pánico por algunos transeúntes, que la socorrieron y la ayudaron a llegar a su hogar, donde se encontró con su marido y relató lo sucedido en su mismo barrio. La llevó de inmediato a un centro asistencial de la zona oriente de Santiago de Chile, donde quedó ingresada y fue sedada.

El caso de violación múltiple ha conmocionado a la sociedad chilena, donde estos ataques son excepcionales. La indignación se ha expresado sobre todo en las redes sociales, el Gobierno de Sebastián Piñera ha comprometido sus esfuerzos por encontrar a los culpables y la Red Contra la Violencia Machista convocó a una protesta para este miércoles en el Estadio Nacional "frente a los hechos de violencia contra niñas y mujeres acontecidos estos últimos días".

La barra oficial del equipo de fútbol Universidad de Chile, Los de Abajo, repudió la violación grupal: "No toleraremos que cobardes de esa calaña vistan nuestra camiseta. Si en efecto fueron hinchas de la U, sepan que los encontraremos", señalaron en un comunicado los hinchas de este equipo deportivo, uno de los más populares del país.