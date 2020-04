Estudian desde casa 80% de 3 mil alumnos

De un total de 3 mil alumnos de ambos turnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 71 en Reynosa, el 80 por ciento está trabajando a través de las diversas plataformas desde casa.

Ramiro Valencia Pérez, director de la institución, comentó que el 20 por ciento por alguna razón ya sea falta de internet no lo han hecho, pero se trabajará con ese porcentaje para que no pierdan el ciclo escolar.

Señaló que los maestros están haciendo el esfuerzo para comunicarse con los alumnos de diferentes maneras y en medios digitales, para avanzar en el programa de estudios en cada materia.

De acuerdo a estadísticas, en el país se envió un cuestionario en línea que todos los docentes tenían que contestar, fue a nivel nacional para los 456 planteles y de los 30 mil docentes 22 mil tuvieron la oportunidad de contestar la encuesta y arrojó cifras importantes.

"El otro 20 por ciento seguramente tendrán algún problema, como todos sabemos no todos tenemos internet, no todos tenemos la oportunidad de ir a un ciber y menos ahorita que está la prohibición de salir, pero ese 20 por ciento también lo vamos atender cuando regresemos a las actividades presenciales", dijo.

Con esta son dos semanas trabajando a distancia y permanecerán al 30 de mayo, para regresar probablemente el 01 de junio: todo se está calificando y de los que no tengan evidencia se dejará el cuadro en blanco para posterior regularizarlos.

Explicó que han recibido capacitación para dar clases, pero no en forma permanente o como los colegios particulares, pero se está trabajando desde casa.

"El ciclo escolar no se pierde y aquí en el CETIS 71 tampoco, tenemos que subir las calificaciones del segundo parcial, pero siempre en condiciones normales, quien no captura en tres días nos hacemos acreedores a amonestación que viene de México, no vamos a perjudicar a los alumnos, es una situación nueva para todos, no estábamos acostumbrados a trabajar así", recalcó.