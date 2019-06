Estudian Charros sus opciones

Zapopan, Jalisco

¿Regresarán o cuál será su futuro?

Los Charros amarraron a seis extranjeros para la próxima temporada de la LMP, pero en la lista no aparecieron peloteros como Will Oliver, Stephen Cardullo, Kevin Medrano y Grant Sides, jugadores que en su momento cumplieron y aportaron su granito de arena para ganarse la regularidad con el equipo.

"Realmente anunciamos a cinco, seis con Sergio Romo, que llegará hasta la segunda vuelta, nos faltan por anunciar tres, uno de ellos es Cardullo, que lo estamos viendo en la Liga Independiente para tomar decisiones", comentó Ray Padilla, director deportivo del club jalisciense.

Los cubanos Dariel Álvarez, Henry Urrutia, Elián Leyva, además de los estadounidenses Chad Gaudin, Josh Corrales y Romo fueron los anunciados.

"Sides no sabe todavía si va a lanzar en invierno o no, todo depende de cómo le vaya en la temporada de verano (Diablos Rojos). (Estamos viendo) otro abridor porque Will Oliver está lastimado, fue a Tigres y no pudo lanzar", dijo Padilla.

"Estamos en espera de ver un poco más a Cardullo y Kevin Medrano no está descartado, pero es un extranjero que juega infield y nuestro cuadro es mexicano".

En la primera vuelta de la LMP se permitirá 8 extranjeros, mientras la segunda tendrá 6.