Estudian a la antigüita

Valle Hermoso, Tam.

Estudiantes del primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 16 “José Bernardo Gutiérrez de Lara”, salen de su aula de clases debido al calor insoportable que se siente, estudiando bajo los arboles de la institución.

Fue un padre de familia que se identificó como Armando García Ramírez, quien denunció el hecho, pues dijo que los tiempos no son como antes, cuando era un lujo tener un abanico o un aire acondicionado.

“Es una necesidad, los demás padres de familia dicen que el director de la escuela no da la cara y nosotros no podemos ver a nuestros hijos estudiando bajo los arboles, espantándose los zancudos y distraídos por los animales que hay en la naturaleza” dijo otro padre de familia, quien prefirió que no se publicara su nombre.

El primero quejoso, dijo que algunos padres han estado dispuestos a cooperar para comprar un clima artificial, pero dijo que la mayoría son de bajos recursos y no cuentan con dinero para la aportación.

Se espera, que alguna autoridad o empresa local, se interese en lo que ocurre en la secundaria técnica y se aplique a realizar algún donativo, pues son los alumnos quienes más sufren a consecuencia de las altas temperaturas que se han estado presentando en esta región, en algunas ocasiones superiores a los 40 grados centígrados.