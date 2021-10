Estudia FIFA aplazar el Mundial de Clubes

Las restricciones impuestas por el COVID-19 obligaron a Japón a desistir ser la sede del torneo de siete equipos en diciembre y Sudáfrica retiró su postulación debido a la necesidad de vacunar contra el coronavirus a una mayor cantidad de su población.

La FIFA ahora explora realizar el evento en enero o febrero, dijeron las fuentes a The Associated Press, hablando bajo la condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir negociaciones en curso.

Qatar es una posibilidad —como en febrero, cuando Bayern Munich ganó la edición aplazada de 2020 en Doha— para ayudar a poner en prueba las sedes de la Copa del Mundo que comienza en noviembre de 2022.