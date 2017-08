Madrid, España

El filme Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House (El hombre que derribó la Casa Blanca) estrena su primer tráiler con Liam Neeson como protagonista.

La cinta, escrita y dirigida por Peter Landesman (Parkland, La verdad duele), indagará sobre los motivos que llevaron a un reconocido agente del FBI, William Mark Felt, a filtrar información sensible sobre, el entonces presidente de los EU, Richard Nixon y provocar así su dimisión.

El tráiler, publicado a través de The Playlist, se traslada hasta 1974 para mostrar cómo ´Garganta Profunda´ -el pseudónimo de Mark Felt- ayudó a los periodistas del The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, a destapar los trapos más sucios de la cúpula de poder la Casa Blanca en el famoso caso ´Watergate´.

Liam Neeson encabeza un reparto compuesto por grandes nombres como Diane Lane, Marton Csokas, Josh Lucas, Tony Goldwyn, Michael C. Hall, Tom Sizemore, Wendi McLendon-Covey, Ike Barinholtz, Bruce Greenwood, Brian D´Arcy James, Kate Walsh, Noah Wyle y Maike Monroe.

Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House llegará a los cines estadounidenses el próximo 29 de septiembre de la mano de Sony Pictures Classics.