Estrenaría Copa MX tecnología VAR

Será en la Copa MX que se utilizará en México la tecnología VAR (Video de asistencia arbitral), para revisión de jugadas polémicas.



Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, dijo que esta aplicación podría beneficiar al futbol.



"Yo lo que he oído es que se va a empezar a experimentar en la Copa para ver exactamente cómo opera. Estamos aprendiendo todos y creo que eventualmente va a ser un hecho que tengamos este avance tecnológico que nos ayude a evitar errores y problemas", explicó.



"Por ejemplo, yo ya no me quejo ni lo hablo, pero si hubiera el VAR en la Final (del Clausura 2017) a lo mejor hubiéramos empatado y a lo mejor en penales hubiéramos ganado el campeonato, pero eso ya pasó. Para ese tipo de cosas va a servir la tecnología".



Rodríguez mencionó que la tecnología beneficiará no solo a los equipos, sino a los árbitros.



"Yo creo que los árbitros se van a sentir menos presionados. Un error ya no va a ir directo al marcador si entró o no; la tecnología en los marcos te lo da y ahora la tecnología en las cámaras en el sentido de un fuera de lugar o un penalti, de una expulsión o agresión", señaló.