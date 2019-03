¿Estrenaría romance?

Ciudad de México.

Durante su interpretación en los premios Oscar, todos vimos esas chispas que sacaban los ojos de Lady Gaga y Bradley Cooper al mirarse.

Porque todo parecía coincidir: ella había cortado con su prometido, Christian Carino, tanto ella como Cooper hablaban maravillas el uno del otro...

Se veían tan bien juntos, que todos jurábamos que hasta Irina Shayk odiaba a Gaga por eso, pero en esta nota ya te mostramos la prueba de que no hay odio entre ellas.

Pero no, no es Bradley Cooper, al parecer, Lady Gaga está saliendo con un superhéroe y no con cualquiera, sino nada más y nada menos que con uno de los Avengers.

De acuerdo con Us Weekly, la cantante ha estado saliendo mucho con el vengador Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner.

La fuente de Us Weekly "no cree que sea algo romántico en este momento", pero dijo que Gaga ha estado "pasando mucho tiempo" con Jeremy y su hija.

Pero aunque en este momento no sea algo romántico, suena muy importante si ya conoce a su hija, ¿no?

Bueno, solo tendremos que esperar para ver si ellos confirman la noticia...