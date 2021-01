Estrenarán esta semana dueto de Billie Eilish y Rosalía

La esperada colaboración de Rosalía y Billie Eilish verá la luz este jueves, así lo reveló la intérprete de "Bad Guy".

A través de redes sociales, Eilish compartió que también el 21 de enero se lanzará el videoclip de "Lo Vas A Olvidar".

"Ustedes han estado esperando esto", escribió la estrella, confirmando que la pista aparecerá en un próximo episodio de la serie de HBO Euphoria.

Billie and @Rosalia - "Lo Vas A Olvidar"

For @EuphoriaHBO

Song and music video out on 1/21/21 at 9am PT pic.twitter.com/7m6kaos1fQ