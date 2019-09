Estrenarán cinta en México

Protagonizada por Susan Sarandon, la película Espejo Americano (American Mirror), del director Arthur Balder, tendrá su estreno en América Latina en el Oaxaca FilmFest, encuentro que se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre.

En el nuevo trabajo del cineasta galardonado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, el personaje interpretado por Sarandon es retratado por Tigran Tsitodzhyan, quien interpreta a un joven pintor que pasa por una crisis existencial.

Hasta entonces el pintor sólo ha creado grandes retratos de jóvenes y espectaculares mujeres, pero la belleza no es cosa sólo de juventud, le dice Sarandon.

A COMPETENCIA

Espejo Americano trata sobre la relatividad del tiempo, de cómo se percibe la belleza en el mundo occidental, de cómo la gente se ve en ese espejo imaginario.

En la décima edición del Oaxaca FilmFest, el filme de Balder competirá en la Selección Oficial de Largometrajes Internacionales con A Name Without a Place (Kenny Riches, EU); y Angela (Agamenon Quintero, Colombia).

Así como con Artik (Tom Botchil, EU); Blindado (Eduardo Meneghell, Argentina); Feral (Andrés Kaiser, México); Kairos (Paul Barakat, Australia); La Estrategia del Pequinés (Ello Quiroga, España); The Short Story of the Long Road (Ani Simon-Kennedy, EU) y Time Out (Matt Kinnunen, Finlandia).

Se anunció que esta edición del festival tendrá dos programas de Industria nuevos: el primero, Pitch 189, un espacio para que proyectos listos para aplicar a EFICINE puedan presentase directamente ante empresas aportantes; y Pitch de Compañías, es donde las más importantes empresas del sector audiovisual escucharán proyectos seleccionados por su perfil, para producción. (