Estrenará su musical

Nueva York, E.U.

"Oops!... I Did It Again", ''... Baby One More Time", ''Toxic" y "Stronger" de Britney Spears resonarán en el escenario del musical "Once Upon a One More Time" con los éxitos de la diva pop.

La comedia musical tendrá su estreno mundial a finales de este año en Chicago en el Teatro James M. Nederlander. Las funciones de preestreno comenzarán en octubre.

La historia se centra en princesas de cuentos de hadas como Cenicienta y Blanca Nieves que aprenden que ser felices para siempre requiere algo de trabajo.

"¡Este es un sueño hecho realidad para mí!", dijo Spears en un comunicado.