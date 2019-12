Estrenará SAT flota blindada

CIUDAD DE MÉXICO.

La empresa Jet Van Car Rental, que tuvo un año de ensueño, ganó el 12 de diciembre la licitación, en la que compitieron otras cuatro arrendadoras que cotizaron precios más altos. En septiembre pasado, Jet Van Car ganó contratos por 840 millones de pesos en la licitación vehicular consolidada del gobierno federal, realizada por la Secretaría de Hacienda para rentar casi 6 mil 500 unidades, que no incluyó la flota "ordinaria" del SAT, misma que tendrá que ser licitada el próximo año. También en septiembre, dicha empresa obtuvo dos contratos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), valuados en mil 988 millones de pesos, para rentarle 700 tractocamiones hasta 2023.

Para el SAT, Jet Van Car ofreció camionetas Tahoe Premier, Suburban Premier y Grand Cherokee Limited Lujo blindadas, que serán asignados a personal de mando de las 49 aduanas del país, así como a funcionarios en la Ciudad de México, pero los detalles de quiénes serán los destinatarios no fueron revelados a las empresas en las juntas de aclaraciones. El contrato no será pagado con el Presupuesto de Egresos, sino con fondos del Fideicomiso Para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), que recibe cuotas de empresas privadas que auxilian al SAT en la validación de mercancías. Las 79 camionetas deben ser modelo 2020, con blindaje nivel V capaza de soportar ataques con fusiles de asalto calibre 7.62, piso con lona balística para resistir granadas de fragmentación, sistema de monitoreo GPS en tiempo real, y gas irritante en las cuatro salpicaderas. La arrendadora tendrá que renovarlas cuando lleguen a 80 mil kilómetros. Empresas como Integra Arrenda cuestionaron el requisito de acreditar al menos cinco contratos recientes de renta de camionetas blindadas, alegando que no hay arrendadoras especializadas y que Jet Van Car era la única que podía cumplirlo, pero el SAT rechazó eliminarlo. En realidad, no hay otra flota blindada como la del SAT.

Jet Van Car acreditó su experiencia con un contrato previo con el propio SAT, y con la renta de una o dos camionetas para las secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores, así como la CFE y Corett. En 2015, Jet Van Car arrasó en la licitación del SAT para rentar 2 mil 123 vehículos durante los siguientes cuatro años, incluidas 68 SUV blindadas, misma que le significó contratos por mil 802 millones de pesos. En el actual gobierno, estos contratos fueron prorrogados hasta abril de 2020, mediante convenios modificatorios. La Administración General de Aduanas del SAT ha utilizado camionetas blindadas para sus funcionarios por lo menos desde 2005.