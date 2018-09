Estrenará ´Phoenix´ en noviembre

Ciudad de México

La cantante y compositora británica Rita Ora anunció que será el 23 de noviembre cuando publique Phoenix, su nuevo álbum de estudio, el segundo de su trayectoria.

La producción incluirá algunos de los éxitos ya conocidos de la también actriz como Lonely together feat Avicii; Anywhere, For you, ft. Liam Payne y Girls feat Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX.

Estoy muy feliz en relación a la salida de ´Phoenix´. Estoy muy orgullosa de este álbum y emocionada po que todos puedan escuchar en lo que he estado trabajando. Quiero agradecer a todos lo que han formado este viaje musical conmigo. Gracias por su paciencia y por escucharme", expresó Rita a través de un comunicado.

Con cerca de siete millones de sencillos vendidos, la cantante promociona actualmente Let you love me, tema que fue co-escrito por ella y supone un himno al pop.