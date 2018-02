Estrenará ‘Fiebre’

Miami, Florida

El astro boricua Ricky Martin estrenará su nuevo sencillo y el video de Fiebre el próximo día 23 durante el Emirates Airlines Dubai Jazz Festival, que se llevará a cabo en el Dubai Media City Amphitheatre.

Martin escogió ese escenario para el estreno mundial de su tema por primera vez en vivo, el cual estará disponible ese mismo día en todas las plataformas digitales.

El cantante regresa con su tema Fiebre acompañado de sus compatriotas Wisin y Yandel, en una melodía con una letra sensual y ritmo caribeño que fusiona diferentes géneros.

GRABADO EN MÉXICO

Martin grabó el video de Fiebre junto a Wisin y Yandel durante dos días en el balneario mexicano de Puerto Vallarta, bajo la dirección y producción de Carlos Pérez, director creativo de Elastic People.

El también bailarín puertorriqueño será el encargado de cerrar el evento de Dubái, siendo la primera vez que se presenta en esa ciudad, en la ofrecerá un espectáculo acompañado de su amplio repertorio.

Luego del estreno, Martin se preparará para su regreso a Las Vegas, Nevada, donde presentará su espectáculo de residencia All In en el Park Theatre at Montecarlo Hotel & Casino durante marzo y junio.