Estrenará Facundo programa en TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- "La gente me trolea mucho en redes sociales porque dije que odiaba a los de Azteca, y que ahora soy uno de ellos, y no por eso quiere decir que ya los amo. Pero aquí me dieron la libertad de hacer lo que me gusta y desde el principio se me dejó hacer mis ideas y ser parte del proyecto", externa Facundo.

Dado que en Televisa no se le tomaba mucho en cuenta, llegó un punto en el que se sentía marginado, porque en los proyectos importantes como lo es el Mundial, se enteraba de su participación dos semanas antes de que diera comienzo. Es por eso que decidió ser parte de la competencia, porque sí se le tomó en cuenta desde un principio para ser parte de sus producciones.

Para Facundo fue muy impresionante ser parte de Azteca, ya que como él comenta es muy fácil que las personas puedan llegar a "tragarse sus palabras", porque si en su momento dijo odiar a los pertenecientes a esta televisora, ahora está muy contento de formar parte de esta empresa.

El conductor ha tenido propuestas de trabajo en Estados Unidos, pero no las ha concretado porque le cuesta mucho hacer comedia en inglés y su estilo es manejar el lenguaje coloquial mexicano. Además de que no quiere estar separado de su familia, por eso busca que todos sus proyectos sean en México.

"Mi pareja puede", es el nombre de este reality show conducido por Facundo, quien con su muy particular humor y simpatía tendrá en aprietos con diversos juegos y retos a aquellas parejas de enamorados quienes estarán concursando para así demostrar qué tanto están dispuestos a apostar por él o por ella. Y comenzará este lunes 26 de febrero a las 21:30 por Azteca 7.

"Lo que me cautivó del proyecto, de entrada fue que es un reto para mí, porque es algo distinto a lo que he hecho, es un programa de retos donde suceden muchas cosas, pero lo que más me gustó, es que sentí que era un programa muy ‘facundeable’ en donde me dejan hacer lo que más me gusta, que es molestar", comenta Facundo.