Estrenará comedia en HBO

Hugh Laurie se unió al elenco de la serie futurista de comedia Avenue 5, que será transmitida por HBO

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el británico interpretará a Ryan Clark, capitán de una nave espacial. No se han anunciado más detalles sobre la trama.

Avenue 5 es un proyecto de Armando Iannucci, creador también de series como las sátiras políticas Veep y The Thick of It.

Iannucci y Laurie han trabajado juntos en la cuarta temporada de Veep y en la película The Personal History of David Copperfield, que recientemente terminó su rodaje.

Laurie ha ganado tres premios Emmy por su actuación en la serie House y fue nominado en seis ocasiones al Globo de Oro.