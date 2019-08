Estrenan tráiler de la primer serie live-action de Star Wars: The Mandalorian

Star Wars presentó en la D23 Expo el primer tráiler de "The Mandalorian", su nueva serie de live-action que estrena Disney de la mano de su nueva plataforma de contenido digital, Disney Plus.

Con fecha de estreno para el 12 de noviembre de este año, The Mandalorian se ambienta cinco años después de la caída del Imperio en donde el protagonista será interpretado por el chileno Pedro Pascal, que además comparte reparto con Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito.

Por otra parte, y posterior al primer avance de "The Mandalorian", se dio a conocer que Ewan McGregor regresa al universo de Star Wars interpretando a Obi-Wan Kenobi en otra serie para Disney Plus situada entre "Revenge Of The Sith" y "A New Hope"

Asimismo, en el D23 también se anunciaró la nueva temporada de The Clone Wars, próxima a estrenarse en febrero.