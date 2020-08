Estrenan sitio de VisitMexico... con fallas

Tras diversos errores en el sitio web de VisitMexico, incluidas traducciones mal hechas, la Secretaría de Turismo (Sectur) relanzó esta tarde la plataforma digital, pero ésta presenta intermitencias.

La nueva página estaba programada para ser lanzada a las 14:00 horas al público, pero presentó un retraso de 13 minutos y, alrededor de las 14:30 horas, dejó de funcionar.

"An error occurred while processing your request", aparecía en la pantalla al intentar cargar el sitio.

Alrededor de las 15:10 horas, la pagina mostraba la invitación de la nueva plataforma, sin embargo, aún no se podía acceder.

Bajo la dirección https://visitmexico.com/, la Sectur busca lograr conectar a los usuarios con destinos, productos y servicios turísticos de una manera más ágil, dinámica, eficaz y precisa.

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur, aseguró que la dependencia a su cargo transformará la promoción turística, a fin de reposicionarse como un referente en el turismo mundial.

"Uno de los elementos clave en la cadena de la comercialización turística es la promoción, por lo que la Sectur hará uso de las nuevas herramientas digitales para promover nuestros diversos atractivos turísticos.

"La Sectur está digitalizando y democratizando al sector turístico para que touroperadores, agencias de viajes, restaurantes, hoteles, guías de turistas, artesanos y otros prestadores de servicios de la cadena de valor de esta industria se beneficien de la plataforma", afirmó el Secretario.

Torruco sostuvo que la estrategia de promoción escuchará nuevas audiencias, impulsará nuevos segmentos y usará nuevos canales de difusión.

"Esta digitalización turística es única, usa herramientas tecnológicas de vanguardia, infraestructura como Big Data e inteligencia artificial", detalló.