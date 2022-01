Estrenan largometraje: ´Una buena película de acción´

McAllen, Tx.- Dos hermanos, para obtener fondos para producir una película deciden secuestrar a un reconocido actor pensando que con el rescate podrán patrocinar su proyecto; sin embargo el actor no cuenta con dinero y encima intenta escapar no sin antes ser confundido por sus fans que piensan que está haciendo una película.

"Aunque no es la primera cinta que hago en el Valle del Río Grande, sí tuve una muy grata experiencia con el equipo de producción. La manera en que trabajamos fue muy buena y con mucho oficio de parte de todos", dijo.

Durante una entrevista exclusiva para EL MANANA el histrión dijo cómo fue que se involucró en este proyecto.

"Luis (el director) me llamó para presentarme el proyecto, soy una persona de palabra, no necesito firmar un contrato antes para decir que sí acepto, creo que mi palabra pesa, soy más chapado a la antigua en ese aspecto, así que acordamos hacerla y me vine a filmarla".

Fue tal su experiencia que decidió mudarse de la ciudad de Miami a McAllen donde ahora tiene su residencia.

"La verdad es que hay pocas oportunidades de trabajo en Florida y aquí en Texas hay mucho trabajo, terminando esta cinta, me fui a Houston a hacer otra y además ya hay otros proyectos en puerta".

Y es que dijo que las oportunidades para los actores hay que aprovecharlas porque son escasas.

"Trabajo es trabajo y nunca sabes de dónde te llegan las oportunidades, recuerda como hizo Robert Rodríguez El Mariachi, aprovechó la oportunidad y mira ahora donde está", relató.

También dijo que aunque le gusta hacer teatro como televisión, lo cierto que ahora está aprovechando las nuevas plataformas digitales para hacer cine.

"Me gusta mucho conducir en televisión, aunque ahora las televisoras prefieren contratar celebridades con millones de seguidores en lugar de gente con oficio. Esta carrera es de trabajo, tuve la fortuna de trabajar con gente con mucho oficio y así es como se hacen las tablas, no eructando o diciendo groserías en las redes sociales".

El cine El Rey tendrá la premier de "Una buena película de acción".

Orgulloso Soberón por esta cinta.