Estrenan en EU cinta que habla de la comunidad mexicana de Brooklyn

La película "En el séptimo día" será estrenada hoy en dos salas de Nueva York, una cinta de ficción en la que participan actores no profesionales de la comunidad mexicana de un barrio de Brooklyn y que retrata el drama que viven diario los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

Dirigida por el estadunidense Jim McKay, la película narra el transcurso de siete días en la vida de inmigrantes que han llegado a la final de futbol de la liga de barrio de Sunset Park, el enclave principal de la comunidad mexicana del condado de Brooklyn.

Así, auténticos trabajadores inmigrantes mexicanos personifican papeles apenas alejados de su propia realidad: repartidores de comida, trabajadores de la construcción, lavaplatos y vendedores ambulantes, varios de ellos se ven en la encrucijada entre jugar la final de futbol o trabajar.

Fernando Cardona, originario del estado mexicano de Guerrero y quien emigró hace siete años a Nueva York para laborar en la industria de la construcción, es el personaje principal: José, un repartidor de alimentos, estrella del equipo de futbol, y cuya esposa embarazada vive en México.

Para Cardona, la experiencia de filmar la película fue fascinante durante los dos meses en que él participó. Aseguró que "lo que más me llama la atención es que Jim (McKay) y otras personas pusieron todo su dinero y creyeron en nosotros, personas que nunca habían actuado".

"Actuar me ponía muy nervioso y quería hacerlo bien, aunque no soy un profesional. Le puse todo mi empeño y creo que las cosas salieron bien", declaró en entrevista con Notimex.

En el filme, el abusivo jefe de José lo obliga a laborar en su día de descanso, el domingo, día de la final. En ese sentido, Cardona se relaciona con el abuso: "me tocaron al principio jefes que abusaban de mí o no pagaban cuando me tocaba y dejaban que se juntaran los pagos de varias semanas", señaló.

Otro de los actores, Genoel Ramírez, emigró hace 18 años del estado de Puebla a Nueva York. Dedicado al cuidado de su hija pequeña, Ramírez es músico, toca el saxofón y la batería, además de ser danzante en un grupo de tradiciones prehispánicas.

"Para mí es una película muy conmovedora porque ves a personas que trabajan y luchan por sus sueños, que se encuentran en un momento en que tienen que decidir lo que quieren hacer y que se enfrentan con personas a quienes no les interesan esas metas", aseguró.

Como la mayoría de los inmigrantes en este país, Ramírez también ha enfrentado abusos laborales. A él le redujeron el sueldo por la forma como se expresó ante un jefe que lo forzaba a trabajar desde las 07:00 horas hasta las 24:00 horas.

Ramírez atribuye "al trauma de cruzar la frontera" que muchos inmigrantes queden en un estado de indefensión psicológica apenas encuentran un trabajo que les ofrezca una estabilidad que anhelan mantener a toda costa.

Pese a la calidez con que "En el séptimo día" representa a la comunidad de Sunset Park, el filme también corre el riesgo de caricaturizarla como hombres simples que prefieran jugar un partido de futbol en una liga informal de barrio que ascender en el trabajo para apoyar a una esposa embarazada.

Tanto Cardona como Ramírez cuestionan en efecto la decisión del personaje José por el futbol, pero acotan: al final, la representación de los mexicanos en la pelíula es positiva en un momento en que el propio presidente de Estados Unidos califica a estos inmigrantes de criminales.

En ese sentido, el filme de McKay tiene una resonancia que él probablemente no planeó dentro de la comunidad mexicana. Ramírez explicó: "la película manda el mensaje de que no toda la gente blanca es mala, que hay muchos blancos que nos apoyan a nosotros los trabajadores hispanos".