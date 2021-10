Estrenan Damián Alcázar y Giovanna Zacarías drama policial

"Lo que más me llamó la atención es el desarrollo del personaje de Damián Alcázar, es una serie policial como muchas pero el personaje de él es atípico, entonces es una serie policíaca, pero que de repente tiene toques de comedia, mucho humor involuntario, humor negro

"Nos divertimos mucho haciéndola y tanto Ernesto como Jorge sacaron lo mejor de nosotros y nosotros (actores) estábamos muy comprometidos con hacerla", dijo en entrevista Giovanna Zacarías, quien interpreta a Sara, hija de Pascual, quien tiene problemas de alcoholismo.

"La verdad es que hacer un personaje como Sara sí era un reto para una persona como yo que no bebe nada, así que hacerlo era un reto para mí, pero el que me haya quedado en el casting fue un brinco de alegría", agregó la actriz.

Además de los actores, la serie cuenta con las actuaciones de Paulina Gaitán, Erik Hayser, Dolores Heredia, Ari Brickman, Luis Alberti y Mauricio García Lozano y es dirigida por Ernesto Contreras (Sueño en Otro Idioma) y Jorge Michel Grau (Perdida).

La serie se filmó en la Ciudad de México y en Puebla, justo en medio de la pandemia, y aunque tuvieron que detener las grabaciones, la actriz asegura eso no demérito el resultado final de la serie.

"Para nada le demérito la calidad en ningún momento es una historia sólida, es una trama que no van a ver muy comúnmente, es divertida, entretenida, y no se van a arrepentir de verla de principio a fin".Una actriz camaleónicaGiovanna tiene una larga trayectoria, tan solo en este último año, debutó como directora de la película Escuela para Seductores, fue nominada a un Ariel por Sonora; protagonizó la comedia Los Trapos Sucios se Lavan en Casa, y participó en la serie El Juego de las Llaves.

"A mí lo que me gusta es saltar de un género a otro, me han dado la oportunidad de saltar del drama a la comedia, de la comedia a la tragedia, a varios géneros y explotar eso como actriz es muy rico que no solamente me vean como la del drama sino que digan: ah tiene su faceta de cómica, que por cierto me sale muy bien, porque soy muy patética", finalizó.