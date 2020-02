Estrenan ´Corazón´

E

l "corazón bandido" de Ana Bárbara late con fuerza porque, después de más de dos décadas, al fin consolidó el sueño de cantar con Bronco y hoy estrenen un tema juntos.

La Reina Grupera y El Gigante de América se unen en "Mi Corazón", melodía de regional mexicano compuesta por la intérprete potosina.

"Estoy realmente emocionada porque tenía aproximadamente más de 20 años, desde 1994 venía esperando un encuentro con la magia de Bronco", expresó Ana Bárbara.

DISTINTOS CAMINOS

La cantautora de 49 años confesó que Lupe Esparza iba a ser el productor de su primer disco, pero por cuestiones del destino no se dio.

"Pasaron veintitantos años para que esto sucediera, entonces imagínate... Para mí es algo que estoy celebrando por lo alto. Es un logro como compositora, como cantante y mujer. Estoy cumpliendo un sueño", agregó.

La canción que estrenan a través de todas las plataformas digitales es una mezcla de mariachi y grupero.

"Tengo muchos años con un nuevo proyecto, de duetos, que no es nada fácil porque es de acuerdo a los tiempos de los compañeros", explicó.

Todo parece indicar que en este 2020 el esperado disco de Ana Bárbara saldrá a la luz.

CON MARIACHI

"En este disco el mariachi tiene presencia, pero soy potosina. Lo grupero es parte de mí, así que este material tiene mis raíces y lo que he aprendido con el tiempo", aseguró.

Pero el tema también capta la esencia de Bronco, porque cada uno de los integrantes del conjunto colabora musicalmente.

"Toda mi vida los he admirado. Cuando a mí me hablaron de mi disquera, antes de firmar, me dijeron ´tu disco te lo va a hacer José Guadalupe Esparza´; yo brinqué de emoción. No era conocida ni nada y fue una gran emoción.

"Después me dijeron que él (Lupe) no podía porque se tenía que ir a Sudamérica".

UN LUJO

Posteriormente, contó, se deprimió por una semana, pero sabía que tarde o temprano se unirían en un tema, como sucede ahora con "Mi Corazón".

"Fue creciendo mi admiración y mis respetos porque se han sostenido como un grupo líder, una leyenda viviente, por eso es un lujo para mí poder lograr esta fusión", agregó.

En el disco donde reúne a varios famosos del medio artístico, están figuras como Vicente Fernández, Paquita la del Barrio, Christian Nodal y Bronco.