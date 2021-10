´Estrenan´ al nuevo alcalde con protesta

"En diciembre firmamos nuestro contrato con el INSABI como promotores de salud, pero ahora nos comunican que eso no importa, que debemos presentarnos en el Hospital General como enfermeras y médicos, no entendemos qué es lo qué está pasando, pro eso alzamos la voz, primero para que nos expliquen y que nos muestren los documentos, ya que nos han advertido que si no hacemos caso seremos despedidos", explicaron.

De acuerdo a lo que declararon a EL MAÑANA, el cambio de funciones no fue justificado y tampoco se acompañó de un oficio, la instrucción que recibieron de los responsables de zona fue pasar de forma inmediata como promotores de salud dentro de la jurisdicción sanitaria IV a enfermeras y médicos del Hospital General. "Si no aceptamos estamos despedidos, eso nos dijeron, no entendemos lo qué pasa, hay quienes dicen que la federación no tiene dinero para seguir pagándonos lo cuál si es real queremos que nos digan, pero no podemos cambiarnos de lugar de trabajo sin ordenes reales, los que estamos aquí solo somos representantes de un grupo de más de 80 personas", insistieron.

Por casi una hora, los quejosos permanecieron en la protesta pacifica, con sus carteles donde también se leía: "Somos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, promotores de salud pertenecientes al INSABI y nos están despidiendo", "Exigimos que se respete nuestro contrato".

En las pancartas se veían sus demandas, enfocadas a despidos injustificados.