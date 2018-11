Estrena videoclip de ´Waste it on me´

Ciudad de México

El DJ y productor estadunidense Steve Aoki lanzó el videoclip de "Waste it on me", tema que canta al lado del grupo surcoreano BTS, en el que prevalece la comedia que levanta los ánimos protagonizado por un elenco asiático americano.

"Esperamos mostrarles a otros asiáticos que también son parte del paisaje comercial en la música global. Me siento muy conectado con la huella asiática en la cultura musical por lo que quería que el video tuviera un elenco y director totalmente asiático", externó DJ mediante un comunicado.

El elenco está conformado por estrellas como Ross Butler, Ken Jeong, Devon Aoki, Jamie Chung y Ben Baller, entre otros, y fue dirigido por Joe Hahn, músico de la banda Linkin Park.

"Waste it on me" es una divertida e ingeniosa historia sobre una salida entre Aoki y sus amigos a un club nocturno de karaoke, donde un camarero (Ken Jeong) se enamora de Devon, quien se encuentra en una cita con Ross Butler.

Durante el videoclip el personaje de Jeong sueña con ganar un concurso de canto en contra de su rival y conquistar a Devon, mientras que amigos y personal del club se divierten y toman el micrófono del karaoke.

ESTILO VISUAL MODERNO

Hahn aportó un estilo visual moderno y carismático al concepto de la canción del por qué perder el tiempo en alguien a quien no le importa, cuando se puede estar con otra persona que ofrece mucho más.

Por su parte, Butler externó que se sintió emocionado por trabajar al lado de un icono musical como DJ Aoki. Comentó que todo el proceso de grabación fue divertido y espera volver a colaborar con el músico.

En su oportunidad, el hermano menor del DJ, Devon, dijo que se disfrutó celebrar lo que significa ser un asiático americano, representar a sus ancestros y ver cómo eso los hace ser únicos.

Agrego que: "Amo a mi hermano y significa mucho para mí estar a su lado, siempre estaré ahí para apoyarlo y, por supuesto, para recordarle de dónde venimos", finalizó.

"Waste it on me" es la tercera colaboración que realiza Steve Aoki con el grupo de k-pop BTS. El videoclip ya alcanzó más de cinco millones de reproducciones.