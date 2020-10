Estrena válvula aórtica

El actor Arnold Schwarzenegger, de 72 años, se recupera de una segunda operación cardiaca que se realizó en Cleveland, Ohio.

"Gracias al equipo de la Clínica Cleveland tengo una nueva válvula aórtica para acompañar a mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía.

"Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de sus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!", escribió la estrella de Terminator junto a fotos de él en el hospital y en algunos lugares de la ciudad.

La publicación, que logró más de 2 millones de likes, fue comentada por varias estrellas, como Sofía Vergara, además de dos de sus hijos, Katherine y Patrick.

La cirugía del ex gobernador de California se produce dos años después de que se sometiera a otra intervención para reemplazar una válvula pulmonar, cuando se preparaba físicamente para iniciar el rodaje de Terminator: Destino Oscuro, ya que padece una deficiencia congénita en la válvula aórtica.

"Nunca me he sentido enfermo ni he tenido síntomas, pero sabía que tendría que poner remedio a esta dolencia tarde o temprano. Así que les dije a los médicos: ´Hagámoslo ahora que estoy joven y saludable", confesó la estrella en 1997, cuando se sometió a una operación rutinaria, sin medicación ni implantación de tejidos.