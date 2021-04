Estrena thriller

"Suelo reflexionar en qué hacer con el tiempo que tengo en esta Tierra, en el impacto que quiero tener. Respecto a muchos personajes que tomo, son decisiones intencionales", explica, en entrevista, la estrella de Creed y Pantera Negra.

Con ese credo, Jordan, por ejemplo, encarna al Navy Seal John Clark en el thriller Sin Remordimientos, adaptación de la novela de culto de Tom Clancy, que llegará a Prime Video el viernes. Liev Schreiber y Willem Dafoe le dieron vida en anteriores proyectos.

En su horizonte, además, está estelarizar The Thomas Crown Affair, en cuyas versiones previas lucieron Steve McQueen y Pierce Brosnan.

Su nombre suena, incluso, para interpretar al primer Superman negro del cine en un proyecto que desarrolla J.J. Abrams.

"Siempre estoy interesado en personajes fuertes", dice cuando se le pregunta sobre el icónico superhéroe. "Ese proyecto, específicamente, es algo que... todos los rumores son por cosas que están en la mesa", agrega, escueto.

A sus 34 años, el californiano es un veterano en la industria. Su primer papel, una pequeña aparición en un episodio de The Sopranos, data de 1991.

BIEN AVALADO

Ahora, con más de 50 créditos como actor, dará un salto.

Creed III, de la saga boxística desprendida de la franquicia Rocky, será su debut como director. Jordan menciona a los cineastas afroamericanos Denzel Washington y Ryan Coogler como sus referentes.

"He hecho cine por 21 años, más o menos", justifica. "Me han dicho qué hacer, me han dado direcciones tanto tiempo que, de repente, me dije: ´Yo pondría la cámara por allá, y usaría ese lente, y cambiaría esa iluminación´.

"Con la experiencia, tienes opiniones fuertes sobre cómo contar una historia. Dirigir es una evolución natural. ¿Qué mejor historia contar que una que conozco al derecho y al revés, cuyos personajes y mundo entiendo?"

Hace cinco años, Jordan fundó su casa productora, Outlier Society, con el compromiso de hacer cine y televisión inclusivos en cuanto a voces e historias. Tiene ya una alianza con el gigante Amazon Studios.

"Ser productor es un trabajo duro", detalla, "consume mucho mi tiempo. Cuando filmo una película como actor, debo esta presente en eso, pero también vigilar otros proyectos. ser ´multitask´ es la clave.

"Estoy agradecido por el éxito, pero es terriblemente difícil. Por suerte, tengo a mi alrededor gente increíble apoyándome".

INFLUYENTE

Su trabajo ha dado resultado. El año pasado, formó parte de la lista de Time de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo. The New York Times, por su parte, lo nombró uno de los Mejores 25 Actores del Siglo 21.

"Estar en la lista de Time es un empujón para seguir haciendo mi trabajo, para intentar hacer la diferencia en este mundo".

En 2020, Jordan también ganó otro título, uno más frívolo y divertido, admite. Citando su sonrisa, sus brazos y su activismo en pro de su comunidad, People lo coronó. como el Hombre Más Sexy del Mundo.

"Lo de ser el más sexy... crees que te gustaría que te lo dijeran, pero en realidad no", explica, con humor.

"Todos mis amigos me hacen burla en los chats, me hacen memes, me dicen que me van a copiar el corte de cabello, las camisas que uso", enumera.