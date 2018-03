Estrena tema con sonido urbano

Ciudad de México

La cantante italiana Laura Pausini aclaró que no pierde su esencia por el hecho de interpretar temas urbanos en su nuevo disco titulado “Hazte sentir” y tampoco se le debe ver como una más que se integra a la moda de este género.

“No entiendo por qué hay tanto escándalo por eso. ¿Por qué cuando grabé lírica con Andrea Bocelli nadie dijo nada? ¿O cuando canté salsa con Marc Anthony o en inglés con Michael Bublé? ¿Por qué hoy sí comentan de mi dueto con Gente de Zona?”, preguntó.

Laura Pausini recordó que en 2015 lanzó el tema “Enamorada” bajo la inspiración de Jovanotti para su álbum “Similares” y justamente se inclinó por el género del reguetón.

“Pero la prensa no lo observó porque no fue lanzado como sencillo. Dos años antes grabé una salsa y en otros discos canté funky y algo muy dance, pero nadie lo mencionó. No es nuevo que yo me pruebe con otros ritmos y tampoco debe ser alarmante porque no dejo ni dejaré mi esencia de la balada”, sostuvo la artista.

CON TOQUE CUBANO

Desde ayer viernes Pausini lanzó la canción y el video de “Nadie ha dicho” a dueto con los cubanos de Gente de Zona. La versión original es una balada y esta opción remix se hizo acorde al género urbano.

“Hace dos años hablé con Gente de Zona acerca de la posibilidad de trabajar juntos, pues es uno de los pocos grupos latinos que son amados en mi tierra. ‘Nadie ha dicho’ es un tema que ellos no compusieron, pero lo tomaron y le cambiaron algunas partes a la letra. Quienes la oyeron conmigo dijeron que parecía como un homenaje, un gesto muy lindo de su parte. Hoy lo veo como algo muy especial sobre algo mío y me conquistaron”, resaltó.