Estrena su libro

El conductor Yordi Rosado, a pesar de aún mantenerse en un "duelo" sentimental, tras su ruptura matrimonial, busca motivar al público con su nuevo libro motivacional y, aunque sabe que vendrán críticas, él enfatiza que sabe que su trabajo no va a agradar a todos.

Rosado presentó su nuevo trabajo "Cambia el pero por el puedo", un texto que pretende motivar a las personas que entran en un camino oscuro y parece que no pudieran salir de él.

SIN PROBLEMA ANTE CRÍTICAS

De antemano Yordi sabe que va a haber muchos críticos de su trabajo. "No me preocupa, siempre va a haber críticas, es completamente normal. Yo no trato de quedar bien con todos. Habrá gente a la que le podré aportar en su vida, y a la que no, sólo espero que encuentren ese algo que les ayude a aportar en sus vidas".

Aunque pareciera una ironía de la vida, ya que el conductor aún se mantiene en un "duelo" personal por su divorcio, él ve las cosas con buenos ojos.

"No me parece irónico, la vida hay que trabajarla todo el tiempo. Me parecería extraño que una persona piense que por escribir un libro motivacional no va a tener problemas o tiene resulta la vida. Es muy "padre" saber que puedes motivar a las personas, pero aún eres un ser humano con sus problemas, esto me parece mucho más sincero que un motivador, que hace ver que su vida es perfecta".