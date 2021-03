Estrena serie en Netflix

La serie es protagonizada por Manolo Cardona, quien interpreta a Álex (hermano de Sara); Carolina Miranda, quien interpreta a Elisa Lazcano. Claudia Ramírez también es parte del elenco.

En entrevista el actor dijo que su personaje ha pasado todo ese tiempo lleno de culpa y remordimiento, con mucho conflicto interno, pues vive muy reprimido. Agregó que crear un personaje desde cero es lo que más disfruta y en lo que más empeño pone.

"La parte de ser actor que más disfruto es la de la preparación previa, la creación del carácter de un personaje, yo le doy mucha energía, busco que mis personajes tengan una voz diferente y no sólo me refiero a lo auditivo, sino que se expresen diferente, que tengan una corporalidad diferente, que tengan su propia energía y no que sea Alejandro interpretando a otro personaje".