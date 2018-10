Estrena sencillo ´Perdón´

Ciudad de México

Gracias a la fusión que existe hoy en día en­tre los ritmos urbanos y latinos es que David Bisbal vuelve a la senda del triunfo. Con su anterior sen­cillo, A partir de hoy, en cola­boración con Sebastián Yatra, logró más de 140 millones de visitas en YouTube, y ahora va por más porque seguirá con su fusión de melodías ahora con el tema Perdón, al lado de la colombiana Greeicy.

En entrevista telefónica desde España, el cantante se­ñaló que es un alivio volver a sus raíces y presentar esta fusión de ritmos, en especial porque fueron los que lo lle­varon a tener grandes éxitos como Ave María, Bulería y Princesa, entre muchos otros.

SUENA A SUS INICIOS

"Es verdad que Perdón suena a mis inicios y eso me gusta mucho. Todos mis discos se han escucha­do diferente, porque siempre me ha gus­tado estar cerca de la actualidad musical. Mi primer disco era muy lati­no con Ave María, Corazón latino, después Bulería, con más flamenco, pero también hubo un dis­co y videoclips he­chos en México y en los últi­mos álbu­mes parecía que lo que había predomi­nado era la música electrónica.

Pero ahora estos so­nidos latinos son los que están de moda y nos causó mucha alegría, porque al fi­nal estos sonidos no dejan de ser rumbas, ésas que hacía al principio de mi carrera y por eso vamos haciendo algo co­nocido que ya compartí con la gente y les gustó, por ello A partir de hoy y Perdón tienen esa esencia que remonta a mis primeras canciones en mi ca­rrera", relató.

De acuerdo con Bisbal, Perdón es una continuidad a lo que desarrolló con Sebas­tián Yatra con A partir de hoy y no precisamente por seguir en la moda de lo urbano, sino porque busca representar los ritmos que caracterizan a "la gente de sangre caliente" como los latinos y españoles.

BIEN ACOMPAÑADO. El video de ´Perdón' fue grabado en Marbella, bajo la dirección de Harold Jimenez y junto a Greeicy.

MUCHA RUMBA

Perdón es una continui­dad del género, es una rumba. Me decidí por ese estilo por­que es un ritmo muy latino, la hemos hecho más a con­ciencia. Estoy súper contento porque una vez más hemos logrado ese sonido que repre­sente a todos los latinos, des­de México, hasta Sudamérica, pasando por el Caribe. Refleja lo que somos los latinos: ro­mánticos, desenfadados y un poquito pícaros", añadió.

Por ello es que también las fusiones siguen presentes en su carrera en especial con aquellos nuevos valores como el propio Yatra y Greeicy, quienes le inyectan vitalidad.

"Recordé que por ahí de 2006 hice una colabora­ción con Don Omar en Cómo olvidar, luego con Wisin y Yan­del en Torre de Babel, ahí fue muy interesan­te, porque la música urba­na estaba ahí y yo puse el pop, invité a Vicente Amigo y entre los tres hicimos una mez­cla muy interesante.

Estos ritmos me fascinan porque es algo que ya había hecho, que siento en el alma. La rumba se puede fusionar con todas las culturas, por eso cuando he ido a México y otros artistas me han invita­do no dudo en poner mi se­llo, porque combina muy bien y qué mejor que volver a este sonido", afirmó.

Sobre colaborar con Greei­cy destacó que para él fue "alucinante" trabajar con al­guien igual de preocupado por el lanzamiento de una canción como él.

Si bien por ahora está en­focado en el mercado de los sencillos, lo cierto es que no pierde la esperanza de lanzar un álbum completo.