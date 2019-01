Estrena sencillo en Twitter

Ciudad de México.

Tal y como había prometido, Lana Del Rey publicó este miércoles una nueva canción. En su cuenta de Twitter escribió: Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it.

Se trata de un adelanto del próximo álbum de estudio de la neoyorkina, titulado Norman Fucking Rockwell, que llegará en algún momento de este 2019.

Días atrás, la artista reveló que este nuevo álbum ya está completamente terminado y tiene una portada.

hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it https://t.co/bdwdlg7agX pic.twitter.com/TCzens1TtW — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 9 de enero de 2019