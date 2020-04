Estrena sencillo con Demi Lovato

Hace unos días Sam Smith y Demi Lovato anunciaron que habían hecho una colaboración para el nuevo sencillo del inglés, pues hoy vía YouTube se dio a conocer "I´m ready", sencillo con tintes olímpicos, pero al estilo drag queen.

El cantante de pop y la intérprete de "Sorry not sorry" unieron voces en el video dirigido por Jora Frantzis que da inicio con la clásica lucha grecorromana en donde se ve a Smith realizando un toque de espalda a uno de los participantes. Después viene la prueba de los 100 metros planos en donde los "corredores" con vestidos largos y tacones recorren el tartán.

Hay que recordar que Sam Smith tuvo que retrasar el lanzamiento de su nuevo álbum debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19, la cual también hizo recapacitar al intérprete para dar inicio al proceso del cambio de nombre del disco, al cual nombró "To die for" (Para morirse).

Demi Lovato, quien abrió con el himno nacional estadounidense el pasado Super Bowl LIV en Miami, el mes pasado lanzó el sencillo "I Love me", esto en referencia a los problemas que ha tenido con respecto a la lucha que ha tenido contra su adicción a las drogas y el alcohol.

La nacida en Nuevo México aparece en el video en la fosa de clavados y en alguna alberca rodeada por "nadadores drags", maquillados, con brillantina y tacones.

Hasta el momento "I´m ready" lleva más de 470 mil reproducciones y esta es la primera ocasión que los dos cantantes trabajan juntos, a pesar de que Lovato sí ha hecho público la admiración que le tiene al londinense.