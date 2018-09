Estrena nuevo sencillo

Ciudad de México

Pese a tener entre sus roles papeles como cantante, escritora y empresaria, Thalía afirma que tener claras sus prioridades ha sido fundamental en su carrera. En entrevista, la cantante señala que siempre pone a su familia primero ya que sabe que si esa parte de su vida está en orden, el resto vendrá por añadidura.

"La lección más grande es prepararse, documentarse e investigar qué es lo que viene, hacia dónde se están moviendo los mercados, la gente, qué es lo que están escuchando, estar en sintonía, pero también organizarse. Eso y encontrar tus prioridades es puntual para cualquier ser humano. En mi caso, mi familia es mi prioridad número uno, mis hijos y mi marido, pero también se que tengo una familia extendida que son mis seguidores, la gente que está conmigo desde el día uno y ellos quieren que yo de lo mejor de mi en todos mis proyectos".

CON RITMO LATINO

Es así que la cantante quiso complacer a sus fans con el tema "Lento", el cual estrenó ayer junto al grupo Gente de Zona.

"Estoy muy emocionada porque realmente juntarme con ellos es lo que yo buscaba. Gente de Zona tiene un poder en la voz que contagia y eso es lo que siempre he buscado: contagiar felicidad y alegría y lo logramos. ´Lento´ es esa canción de amor pero traviesa a la vez con un video explosivo de una historia de amor entre un artista y su guardaespaldas, pero con ese lado de fiesta de Miami y se siente increíble", detalla.

Esta canción forma parte de "Valiente", su nueva producción discográfica. "No me acuerdo", el primer tema y con el cual trabajó con Natti Natasha, logró en tan sólo tres meses conseguir más de 425 millones de reproducciones en YouTube y ahora con esta colaboración, la cantante afirma que su deseo es seguir incluyendo a otros artistas cuyos nombres prefiere no revelar por el momento.

"Habrá cosas con gente que yo quiero y que admiro, que son amigos de mucho tiempo de Colombia, España, Argentina... Hay canciones súper poderosas, sexies, atrevidas y otras con el lado romántico también que mucha gente me pide. Esas baladas corta venas de pasión y llanto, pero también con el lado irreverente y de fiesta que también manejo en toda mi discografía".

VIENE A MÉXICO

El disco sale a la venta en noviembre, por lo que Thalía estará planeando un viaje para visitar México y presentar el disco cara a cara.

Luego de que trascendiera que la cantante y su esposo Tommy Mottola han puesto a la venta una de sus casas, localizada en Connecticut en 15.5 millones de dólares, la artista explica que esta es una de las pasiones que comparte con el empresario.

"Ya llevamos diez casas construidas y vendidas. Nuestra segunda adicción aparte de la música es la compraventa, arreglar casas, construirlas, movernos, somos gitanos. A ver cuál será la próxima aventura".