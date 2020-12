Estrena novia

Ciudad de México.

El chef Emilio Vitolo Jr. confirmó en Instagram que tiene una relación con la actriz Katie Holmes, la cual fue especulada por los fans desde hace algunos meses. "La persona más increíble, amable y hermosa. Cada vez que veo tu cara me hace sonreír. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo!", escribió Vitolo Jr. junto a una imagen en la que aparece al lado de Holmes en una especie de restaurante. De acuerdo con Page Six, la estrella de Batman Inicia inició formalmente su relación con el neoyorquino el pasado septiembre, luego de que ella se separara definitivamente del actor Jamie Foxx. Y a pesar de que ellos se han mostrado muy enamorados, no todos están de acuerdo con su amor: por ejemplo, la madre de Vitolo Jr., Lourdes, desaprobó la nueva relación de su hijo. Lourdes cree que la actriz no está en las mismas condiciones intelectuales que su descendiente, por lo que no cree que sea una buena elección para él.