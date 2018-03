Estrena mundialmente en abril

Avengers: Infinity War, la esperada cinta que unirá a todos los superhéroes de los cómics de Marvel, se estrenará en todo el mundo el próximo 27 de abril.

Mientras que países como España o México contaban ya con el estreno para la semana del 27 de abril, los seguidores de Estados Unidos estaban obligados a esperar una semana más hasta el 4 de mayo, que era la fecha inicial de Avengers: Infinity War.

EL ANUNCIO

La cuenta oficial en Twitter de Marvel Studios anunció ayer la nueva fecha unificada después de que el actor Robert Downey Jr., en la misma red social, les preguntara de manera irónica si él podría ver Avengers: Infinity War antes de su estreno.

¡Es una idea fantástica! Hecho. ‘Avengers: Infinity War’, en los cines de todo el mundo el 27 de abril”, dijo Marvel Studios al actor que interpreta a Iron Man.

Este filme, que aspira a ser la culminación del entramado fílmico de Marvel, se aleja así de un mes de mayo en el que aparecen otros dos grandes lanzamientos de Hollywood: la secuela de Deadpool todavía sin título oficial (18 de mayo) y Solo: A Star Wars Story (25 de mayo), la película de la saga galáctica sobre el personaje de Han Solo.

Avengers: Infinity War será la tercera entrega del hilo narrativo iniciado por The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015), y que tendrá una cuarta cinta en 2019.

HISTÓRICAMENTE TAQUILLERA

The Avengers y Avengers: Age of Ultron aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado 1.520 y 1.405 millones de dólares, respectivamente, según el portal especializado Box Office Mojo.

Avengers: Infinity War, que tendrá como directores a los hermanos Joe y Anthony Russo, contará con un reparto coral y estelar formado, entre otros, por Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Josh Brolin, Tom Holland, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch y Chadwick Boseman.





Lo que se espera

En Avengers: Infinity War., unirán sus fuerzas los personajes de The Avengers y los de Guardians of the Galaxy para enfrentarse al temible Thanos (Josh Brolin).