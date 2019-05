Estrena hoy en México

Guadalajara, México.

Luego de dos años de haber cambiado su residencia a Estados Unidos, los retos y las oportunidades no han dejado de inundar la vida de Omar Chaparro.

Para prueba su labor de conductor en la versión mexicana de Nailed It!, un programa de repostería para Netflix, y su participación en la película más grande de su carrera: Pokémon: Detective Pikachu.

En esta cinta interpreta a Sebastian, el entrenador de Charizard, una especie de dragón de fuego que se enfrentará en una justa contra Pikachu, que en inglés cuenta con la voz de Ryan Reynolds (Deadpool).

HISTORIA DE AVENTURAS

Sobre su experiencia, Chaparro adelanta que los espectadores, sean fans o no del mundo Pokémon, podrán llevarse varias sorpresas y ser parte de una historia de aventuras.

"No sé si mi actuación les sorprenda. Yo creo que primero les van a sorprender los efectos especiales, ¡están increíbles! Los fanáticos de Pikachu van a amar la película y los que no lo son, también les va a gustar.

"Es una historia súper redonda, que tiene amistad, aventura y que conmueve al final. En relación a mi persona, prefiero no tener expectativas y que la gente simplemente disfrute la película", señala el comediante.

SIN CASTING

Para este rol Chaparro no tuvo que hacer casting, situación que le adjudica al haber participado en Aztec Warrior, una cinta que al final no se estrenó, pero que es de la misma productora.

"Me dijeron: 'la productora se enamoró de lo que hacías y te quería a ti'. Entonces fui muy suertudo".

Sin embargo, es consciente que su próximo reto es tomar clases de inglés para perfeccionar su acento.

"Acabo de aventarme una gira de la película y todo era en inglés. Me doy cuenta que me falta mucho por aprender. Yo creo que hablo inglés, pero la verdad es que no, creo que me hace falta aplicarme en las clases.

"He avanzado mucho ahora que llevo dos años viviendo allá (EU), pero sí creo que ese es el siguiente paso: 'Omar, te urgen unas clases de inglés para perfeccionarlo, para mejorar tu acento'", reconoce.

SEGUIRÁ TOMANDO CLASES

Asimismo, Chaparro desea seguir tomando clases de actuación para no entrar en una zona de confort.

Esta primera aproximación live-action al mundo de Pokémon muestra a Tim Goodman (Justice Smith), hijo de un destacado entrenador de criaturas que desaparece en un accidente automovilístico.

El joven llega a Ryme City y se encuentra con Detective Pikachu (Reynolds), el antiguo compañero de su padre en Pokémon, quien le pide ayuda para resolver el misterio en torno a su desaparición.

El comediante da vida a Sebastian, el entrenador de Charizard. Foto: Warner

A la pantalla grande

La cinta Pokémon: Detective Pikachu, se estrena hoy viernes donde el comediante Omar Chaparro da vida a Sebastian, el entrenador de Charizard.