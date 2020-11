Estrena historia en serie

Ciudad de México.

Ayudar a una vaca a dar a luz o ver por la salud de los gatitos de los vecinos, son algunas de las cosas que el recién graduado como veterinario, James Herriot, tiene que hacer como protagonista de la serie "All creatures great and small".

La historia basada en el libro "If only they could talk" sigue a Herriot en su llegada a Yorkshire, donde comienza a trabajar con el doctor Siegfried Farnon aprendiendo día a día un poco más de los animales y la gente del lugar. En su nuevo hogar también conoce a la señora Hall, ama de llaves interpretada por la actriz inglesa Anna Madeley.

Para Madeley, uno de los temas centrales dentro de la serie, que recientemente llegó a la plataforma de entretenimiento Acorn Tv, es el de las relaciones entre las personas pero también con los animales ya sea que sean de compañía como un gato, o en los que uno depende del otro, como una vaca.

"Creo que tiene un mensaje muy fuerte sobre la comunidad y lo importante y maravillosa que ésta puede ser, así como también cómo esta comunidad le da la bienvenida a un extraño que se vuelve parte de ellos", dice en entrevista.

EL PERSONAJE

Anna considera a su personaje como una mujer fuerte y con coraje, quien es fundamental para que el hogar en el que viven los veterinarios se mantenga en pie y funcionando.

"Es el ama de llaves ahí, pero también es como una especie de madre en esa casa, toda vez que es optimista, se divierte y se encarga de que todo siga su marcha, que el barco siga su curso", comenta la actriz.

La nueva adaptación para televisión (hay una versión que se transmitió de finales de los 70 hasta 1900) llega como celebración por los 50 años de la publicación de "If only they could talk", que fue lanzado en 1970. Además de los seis episodios de la serie, la producción presentará un especial navideño.

De acuerdo con Anna Madeley, esta adaptación, escrita por Ben Vanstone, pone a la familia en el centro de la historia y es a través de eso que se abre a la idea de comunidad. La actriz considera que es un show diferente e importante en este 2020.

"Hay lugar para todos, pero creo que es como tener un balance, tenemos muchos dramas sobre asesinos seriales y creo que algo como este programa es encantador y optimista, basado en historias reales.

"Es algo que calienta el corazón y hoy con la pandemia al estar alrededor del mundo está satisfaciendo las necesidades de algunas personas con algo más que angustia".